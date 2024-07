Spinetoli Ascoli tornano i vandali | muri imbrattati e rubinetti rubati I sacerdoti | Perché fate così?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024)), 11 luglio 2024 – Asono tornati in azione, di notte, a Casa Santa Maria: imbrattano pareti e rubano tutte le rubinetterie dei locali appena ristrutturati. I padri dehoniani hanno chiesto un incontro urgente al sindaco Alessandro Luciani, per frenare lo scempio, ma al momento il sindaco non si è reso disponibile. Anche noi abbiamo cercato di sentirlo in merito ai gravi episodi, ma senza successo. Casa Santa Maria continua ad essere nel mirino di gravi fenomeni di microcriminalità. Tutto accade di notte, iscavalcano cancelli e recinzione e sfondano i vetri e forzano gli infissi delle porte. Alcune sere fa i soliti ignoti sono entrati nuovamente nelle stanze della vecchia villa del complesso, si sono introdotti attraverso una finestra dove hanno praticato un forellino e poi hanno raggiunto i corridoi e le sale dell’ex seminario, dove hanno danneggiato tutte le pareti, da poche ristrutturate e ritinteggiate e infine hanno rubato ie le docce dei bagni appena sistemati.