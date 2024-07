Scoperto un esopianeta a occhio di bue blu

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si trova a 48 anni luce da noi nella costellazione della Balena e si chiama Lhs 1140b l’che sembra essere uno dei più promettenti, mai scoperti, per ospitare (potenzialmente) qualche forma di vita. Si trova nella cosiddetta “zona abitabile” della sua stella madre, Lhs 1140, una nana rossa cinque volte più piccola del Sole; gli esopianeti che si trovano in questa “zona Goldilocks” (o Riccioli d’oro, dalla famosa favola) hanno temperature che permettono all’acqua di trovarsi in forma liquida. Secondo il gruppo internazionale di astronomi coordinati da Charles Cadieux, presso il Trottier Institute for Research on Exoplanets della Università di Montréal e primo autore dello studio, se questodovesse avere un’atmosfera simile a quella della Terra, potrebbe essere ghiacciato, una palla di neve, con un vasto oceano liquido con una temperatura fino a 20 gradi centigradi.