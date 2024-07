Scontro tra auto e monopattino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Querceta, 11 luglio 2024 Incidente frontale tra un’e unstamani lungo l’Aurelia a Querceta, con conseguenze soprattutto per la viabilità visto che i diretti interessati se la sono cavata con qualche graffio e niente più. L’episodio è avvenuto intorno alle 10,30 all’altezza del semaforo centrale della frazione, con la polizia municipale di Seravezza costretta a deviare il traffico oltre ad essere ancora impegnata a ricostruire l’esatta dinamica. Il, condotto da un giovane turista, stava procedendo dalla stazione, quindi lato monti, verso mare ma è andato ad urtare frontalmente con una Skoda Citigo condotta da una giovane versiliese che proveniva dalla direzione opposta, vale a dire da via Federigi. Sul posto, oltre alla polizia municipale, anche un’ambulanza della Croce Bianca di Querceta, con il giovane che è stato poi trasportato all’ospedale Versilia per accertamenti.