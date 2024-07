Rapporto difficile alla Ferrari | la rossa è nel caos

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 11 luglio 2024)fine ha vinto Vasseur che si è “liberato” di un uomo con il quale aveva un. Ecco quello che è successo Laè nel, lo sappiamo, perché le dimissioni del direttore tecnico Cardile, che ha già firmato per l’Aston Martin, forse non era inaspettate, ma sicuramente nessuno aveva preventivato che avesse potuto fare questo passo in così poco tempo. E invece ha preso una decisione immediata, e qualcosa sotto c’è, è evidente. Vasseur (Lapresse) – Ilveggente.itLe cose dentro ladi Maranello non stanno andando nel migliore dei modi: sembrava, dopo Monaco, che la macchina fosse uscita da un tunnel e invece non è stato così: anzi, le altre hanno apportato significativi miglioramenti alle vetture, gli ingegneri italiani invece non stanno riuscendo nell’obiettivo.