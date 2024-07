Pista ciclabile Ostia Ponente Italia dei Diritti | Non rispetta la larghezza minima consentita

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma 11 luglio 2024: Piovono critiche continue sull’Amministrazione del X Municipio di Roma riguardo lache si sta recuperando a. Anche il movimentodeitramite la Responsabile in loco Paola Torbidoni e il Segretario Provinciale romano Carlo Spinelli non fa mancare la propria voce: “Questache parte dalle scuole di Acque Rosse e da via Aristide Carabelli per poi ricongiungersi a via delle Isole del Capoverde e continuare fino a raggiungere il lungomare Paolo Toscanelli – ci dice Paola Torbidoni – è nata circa venti anni fa e in questi giorni l’amministrazione del X Municipio di Roma la sta recuperando riverniciandola e risistemandola nel fondo stradale. Quello che voglio far notare è che un tratto di questasul lungomare Toscanelli, diventa ciclopedonale cioè fruibile sia dai ciclisti, che dai pedoni.