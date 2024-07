Per salvare il tuo rapporto di coppia non andare in vacanza

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 luglio 2024) Accanto all’amore tutto cuoricini e fiorellini, tra due persone che stanno insieme (a prescindere dal loro tipo di legame – matrimonio, convivenza, fidanzamento) ci sono speso frizioni, contrasti, disaccordi a cui si sceglie di passare sopra, sia per il famoso “quieto vivere” che per gli inarrestabili ritmi quotidiani che ci impediscono di fermarci a pensare. Ma ogni tanto le tensioni si acutizzano sfociando in malumori, battute feroci, liti furibonde, porte sbattute e un pensiero esplosivo: “Non lo/la sopporto più”. Per neutralizzare la portata di quella che si configura come una crisi vera e propria, ci diciamo che tutti litigano, che possiamo recuperare il belche avevamo prima, che non può capitare proprio a noi Ci vuole una bella, farà bene alla nostra! E invece è proprio questa l’occasione in cui il nervosismo inespresso e accumulato salta fuori con forza.