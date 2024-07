Oroscopo Paolo Fox 12 luglio 2024 | revisione per Bilancia Gemelli impegnatissimo

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di giovedì 11 luglio 2024) L'diFox del 12è influenzato dal nuovo transito della Luna in. Amore, lavoro, soldi, famiglia, relazioni interpersonali e altro ancora, il famoso astrologo italiano è pronto a rivelare che cosa aspettarsi dalle stelle. Andiamo subito a scoprire le previsioni astrologiche diFox di venerdì 12, valutando anche il proprio ascendente zodiacale per unparticolareggiato.12Fox: Ariete, Toro,Ariete - L'diFox dell'Ariete ti mette in guardia dall'opposizione della Luna e suggerisce di muoversi con la massima prudenza possibile. Da quando è iniziato questo mese, hai collezionato troppo stress. Toro - L'diFox del Toro ti vede annaspare dietro ai tuoi stessi propositi, nonostante le idee che continuano a venirti in mente.