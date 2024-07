Maria Montessori Pedagogia per la pace Dibattito e il corso 2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lunedì l’Univeristà per Stranieri e il Santa Croce celebrano con un grande evento la chiusura delInternazionale “- Pedagogy for Peace“ e lanciano l’edizionedell’iniziativa formativa dedicata agli insegnantiani di tutto il mondo. Tra i relatori, Sabina Orzella, presidente del Santa Croce, Stefania Giannini, vicedirettrice Unesco, Eleonora Mincio di Save the Children, Giuseppe Moscati (Fondazione Capitini), padre Enzo Fortunato, Fabrizio Boldrini (Fondazione Villa Montesca).