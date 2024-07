La sesta edizione di ’Rghirò’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) È stata presentata ieri nella sala consiliare di Grottazzolina, ladi ‘Rghirò – La randonnée dei Sibillini’, l’importante è iscriversi, salire in sella e godersi il viaggio. Una manifestazione che unisce sport, turismo, ambiente e divertimento nata dall’idea di Marco Frattaroli, divenuto negli anni un appuntamento imperdibile per chi ama le bici. L’appuntamento è fissato al 20 luglio con partenza per la prima volta da piazza Umberto I di Grottazzolina. A presentare l’evento oltre al sindaco Alberto Antognozzi, il consigliere regionale Andrea Putzu, Marco Frattatoli ideatore e organizzatore dell’evento insieme al suo staff, Gaetano Sirocchi della Csi di Fermo, Giampiero Conti referente regionale Csi, infine Tatiana Salvatori e Lucio Griccini che hanno realizzato un bellissimo libro racconto che descrive la ‘Rghirò’.