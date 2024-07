Incidente a Cesenatico tra auto e furgone | 45enne muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024)(Cesena), 11 luglio 2024 – Un uomo di 45 anni originario di Gatteo è morto in unstradale sulla Statale Adriatica. È accaduto all’una di notte nel tratto di strada all’altezza del centro di, dove ilstava transitando in direzione nord al volante di unMercedes. Per cause ancora appurare, dai primi rilievi compiuti dai carabinieri, dalla parte opposta, quindi in direzione sud, proveniva una Fiat 500X guidata da un ragazzo di 21 anni residente a, il quale avrebbe invaso la corsia opposta, centrando in pieno il. Lo schianto è stato tremendo e sul posto si sono precipitati anche i Vigili del fuoco. Ilè morto sul, mentre il 21enne in stato di choc è stato trasportato da un’ambulanza all’ospedale Bufalini di, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.