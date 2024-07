Inchiesta Liguria Toti resta ai domiciliari | Riesame respinge istanza difesa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano, 11 lug. (Adnkronos) – Il tribunale deldi Genova ha rigettato l’di revoca deiper il governatore Giovanniarto lo scorso 7 maggio per corruzione in un’che ha segnato un terremoto nelle regione ligure. Il difensore Stefano Savi aveva chiesto perla revoca della misura o in subordine la conversione nell’obbligo di dimora ad Ameglia (dove si trova ai) o di divieto di dimora a Genova. Richieste a cui la procura aveva dato parere negativo e ora arriva anche il no dei giudici. In uno dei passaggi dei giudici si legge che è nelle scelte tecniche che potrebbero favorire interessi di parte e non nell’attività strettamente politica che si “inserisce la persistente pericolosità di, al quale – non a caso – viene contestato di avere scambiato utilità economiche con l’adozione di specifici provvedimenti amministrativi e non certo di avere adottato scelte ‘politiche’ nella sua veste di presidente della Regione”.