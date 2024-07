Impallomeni | Operazione di mercato preferita? Due dell’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il calciosta iniziando a decollare e si prepara ad accelerare una volta terminati i vari impegni a EURO 2024 e in Copa America. L’ex calciatore Stefanoha fatto il punto sui suoi colpi preferiti fin qui, citandone due. COLPI DI– Sebbene in molti si stiano facendo ‘ingannare’ dal fatto che sono arrivati a parametro zero, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono due colpi molto importanti per l’Inter. Lo conferma anche l’ex calciatore Stefano, che risponde con sicurezza alla domanda, su TMW Radio, relativamente all’diche gli è piaciuta di più fin qui: «Taremi e Zielinski sono due acquisti super per i nerazzurri. Poi sono molto curioso anche di Douglas Luiz alla Juventus, per vedere se può veramente cambiare il volto del centrocampo dei bianconeri».