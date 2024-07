Il mentor è un traino per i team ma mette anche in luce le difficoltà oggettive del progetto

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 11 luglio 2024) La figura del, all’interno di un incubatore certificato, è sicuramente fondamentale. Sia per il lavoro che svolge nei confronti delle nuove idee e delle persone che hanno la titolarità di queste buone idee, sia per l’intero ecosistema dell’innovazione, in quanto costituisce una sorta di risorsa di garanzia rispetto alla bontà delimprenditoriale. Per cercare di comprendere come lavora une quali siano le sue mansioni specifiche all’interno di un incubatore, abbiamo raccolto la testimonianza di Mariafebronia Sciacca, che svolge questo compito all’interno dell’incubatore 2i3T di Torino. LEGGI> Giuseppe Serrao e l’ecosistema dell’incubatore certificato 2i3T Il lavoro quotidiano di unall’interno di un incubatore certificato «2i3T nasce per supportare la creazione di imprese innovative e offre percorsi di accompagnamento alla creazione di startup innovative (fase di pre-incubazione) e supporto nella fase successiva alla costituzione (fase di incubazione).