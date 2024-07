Forlì un altro affare fatto | Tavernelli sarà il regista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Riccardo, playmaker di 188 centimetri, è un nuovo giocatore della Pallacanestro 2.015. Classe 1991, nativo di Monza, ha subito inviato un messaggio agli appassionati biancorossi: "Sono davvero entusiasta di giocare per. Manca sempre meno al momento del raduno della squadra e ogni giorno che passa sono sempre più carico per iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera insieme a voi. Non vedo l’ora di conoscere la città e l’ambiente, di incontrare i tifosi e di vedervi numerosi e calorosi come siete sempre stati al palasport. Ci vediamo presto". Scuola Desio, a 19 anni conquistò la promozione in serie B a San Giorgio su Legnano. Il gradino successivo, dalla B all’A2 Silver, l’ha ottenuto con Legnano. Prima e dopo, tre esperienze a Latina (12,9 punti e 4,2 rimbalzi di media nel 2015/16), una a Omegna, una a Trapani raggiungendo i playoff nel 2017.