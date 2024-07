Firmata al Mimit intesa sindacale passaggio da Wartsila a Msc

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) E' stata sottoscritta oggi, durante il tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'che delinea ildello stabilimento di Bagnoli della Rosandra (Trieste) daa Msc. Si tratta di un atto preliminare all'Accordo di programma per la riconversione del sito industriale. La stipula di quest'ultimo, come informa la Regione Friuli Venezia Giulia, è stata fissata per il prossimo 29 luglio. In base all', sottolinea la Regione, tutti i posti di lavoro vengono salvaguardati con il subentro nel sito industriale triestino di Msc. Al tavolo, accanto alle parti sociali, era presente il ministro Adolfo Urso con la sottosegretaria Fausta Bergamotto. L', raggiunta la scorsa settimana durante una due giorni di trattative, stabilisce che i 261 lavoratoripasseranno a Msc nel mese di luglio.