Ecco a cosa si riferisce l’opzione eventi avversi di questo totem ospedaliero e non riguarda i vaccini

(Di giovedì 11 luglio 2024) «Ospedale Careggi di Firenze,con, il web si scatena: “Ammissione sui danni del vaccino Covid”» titola la testata “Il Giornale d’Italia” in un articolo del 14 giugno 2024. Di fatto, lo scatto risulta condiviso da tempo sui social attribuito ad altri ospedali. La foto viene usata indicando un presunto legame con ianti Covid-19, dando forza alle narrazioni che piacciono agli ambienti No Vax. Abbiamo verificato e tutte le informazioni fornite, dalla testata e dagli utenti, risultano non verificate: ilnon fa riferimento ai. Per chi ha fretta La foto nonl’Ospedale Careggi di Firenze. Ilviene utilizzato dall’Ospedale Maggiore di Bologna.era presente dal 2019, ben prima della pandemia Covid-19.