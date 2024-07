Due appuntamenti in Valconca per il ’Montefeltro Festival’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) RivieraBanca presenta "Montefeltro Festival", nato dalla collaborazione tra RivieraBanca, e "Voci nel Montefeltro", accademia lirica internazionale di Novafeltria. "RivieraBanca è molto attenta alla valorizzazione culturale del territorio – afferma il Presidente Fausto Caldari, aprendo con il suo saluto la presentazione del Festival – e grazie alla sensibilità della sua governance, quest’anno sono in programma tre serate d’opera concerti in luoghi splendidi, con artisti di alto livello professionale". Due gliin: questo sabato 13 Luglio "La Traviata" di Giuseppe Verdi, a Montefiore Conca, nella bellissima Arena Raciti, con un panorama incredibile dalla rocca al mare e martedì 16 luglio "Le Nozze di Figaro" di W.A. Mozart a Cattolica, in Piazza Mercato, in pieno centro città.