Bologna com’era | la bonifica dell’Aposa sotterraneo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nel 2000 un impegnativo intervento disul corsodel torrente Aposa (foto) da piazza Minghetti a piazza San Martino ha consentito l’accesso al pubblico. Qualche anno dopo furono riportate alla luce le acque davanti a porta Galliera posizionandovi un moderno ponte; va poi ricordato il restauro del Ponte Nuovo detto Ponte della Bionda, in via dei Fornaciai e il recupero della Centrale idroelettrica al Cavaticcio (1987-94). Da alcuni lustri si sono formate associazioni che svolgono attività di coinvolgimento dei cittadini, andando oltre le visite guidate alla finestrella di via Piella. Studi hanno evidenziato come il sistema idrico, sfruttato a fini energetici, ha dato vita per secoli ad attività produttive, che hanno conquistato grandi mercati.