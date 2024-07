Arte e Fashion di Benito Macerata 18 luglio a Forte dei Marmi opere dedicate ad Alpemare di Bocelli

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) – Il 2024 per l’artista marchigiano(giàdesigner per alcuni brand della moda italiani ed internazionali) si può definire senza alcun dubbio un anno di grazia. Iniziato a Dubai con l’esposizione dipresso la Galleria Oblong e proseguito a maggio con una presentazione alla prestigiosa Columbus Citizens Foundation di New L'articolodi, 18deiaddiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .