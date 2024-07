Arriva la Carta dedicata a te | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo il via libera da parte del governo, è ormai pronta ad entrare in funzione laa te.questo beneficio. Laa te a breve entrerà a tutti gli effetti in vigore. Il via libera dal governo è stato dato lo scorso 4 giugno su richiesta del ministro Lollobrigida e nelle prossime settimane i beneficiari potranno usufruire di questo aiuto per superare un periodo economico sicuramente migliore rispetto al passato, ma ancora con diverse difficoltà.laa Te – cityrumors.it – foto PixbayIn particolare,spiegato dall’Ansa, che cita l’Inps, da settembre ci sarà la possibilità di usufruire questo aiuto da 500 euro in una sola tranche all’anno per tutte le famiglie con un Isee fino a 15mila euro e che non abbiano già altri beneficiper esempio l’Adi o laacquisti o ancora la Naspi.