Addio a Shelley Duvall da musa di Altman a moglie terrorizzata di Nicholson in ‘Shining’

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 - Il suo viso disperato mentre Jackcercava di sfondare la porta del bagno in cui si era rinchiusa è uno dei momenti più carichi di thriller della storia del cinema. L'attrice americana, diventata famosa soprattutto negli anni '80 come Wendy Torrance nell'adattamento cinematografico di 'Shining' di Stephen King, è morta nel sonno all'età di 75 anni, nella sua casa di Blanco, in Texas. Laè deceduta in seguito a complicazioni legate al diabete, rende noto 'The Hollywood Reporter', citando il suo compagno Dan Gilroy. Nata il 7 luglio 1949 a Fort Worth, in Texas, lafu scoperta da, regista anticonformista dall'acuta critica sociale e la satira, che l'ha voluta nella commedia dark 'Anche gli uccelli uccidono' (Brewster McCloud) del 1970.