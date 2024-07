Val Cannuta tre incendi di sterpaglie | evacuate case e uffici

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Inferno di fuoco a Roma Ovest per una serie di roghi scoppiati a ridosso dell'Università Telematica San Raffaele, evacuata in via precauzionale. Tre punti di fuoco distanti poche decine di metri l'uno dall'altro che hanno fatto alzare nel cielo di Valuna colonna di fumo e reso l'aria irrespirabile. Il vento ha poi fatto il resto, trasportando odore acre e cenere fino in centro storico. Il rogo, scoppiato alle 15,30 circa, ha tenuto in scacco l'intero quartiere Aurelio. A lanciare l'allarme sono stati abitanti e persone che lavorano nel quartiere, spaventati dalla colonna di fumo. Il numero per le emergenze è stato subissato di chiamate. A bruciare sono statee vegetazione in tre distinte aree verdi della zona, a ridosso della riserva naturale della Tenuta dell'Acquafredda, il che ha fatto subito sospettare i vigili del fuoco che si fosse trattato di un'azione dolosa.