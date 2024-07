Ti metto fuoco ti faccio del male | minaccia la ex 45enne lascia il carcere 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale di Benevento, giudice Camerlengo, ha deliberato la revoca della misura cautelare della custodia in carcere per Salvatore Tascione, 45 anni di Benevento, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. La decisione è stata presa dopo la valutazione dell’istanza presentata dal difensore dell’uomo, l’avvocato Fabio Ficedolo, che ha richiesto la sostituzione della misura cautelare con un provvedimento meno afflittivo. Ildi Benevento ma residente a Castel San Giovanni (PC), era stato arrestato il 27 aprile scorso con l’accusa di atti persecutori, secondo quanto previsto dall’art. 612 bis del codice penale. La denuncia sporta dalla sua ex compagna aveva evidenziato un comportamento minaccioso e ossessivo da parte dell’uomo, il quale non aveva accettato la fine della loro relazione, terminata tra il 2019 e il 2020.