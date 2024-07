Superbike | BMW assapora già il titolo 2024 della SBK?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un exploit straordinarioBMW inche ha completamente cambiato volto alla sua storia nella categoria dedicata alle derivate. Dagli sfaceli dello scorso anno, infatti, il marchio tedesco ha saputo ricostruire in pochissimo tempo grazie a tre mosse che hanno confezionato quello che sembra essere un team perfetto. L’arrivo di Toprak Razgatlioglu, la conferma di Michael van der Mark e la progettazione di una moto competitiva hanno elevato, infatti, il presenteformazione teutonica facendola diventare, in poco tempo, la rivale numero uno di Aruba.it Ducati. Il turco, ex campione del mondo con Yamaha, è al momento al comando delle operazioni nella classifica piloti tallonato da Nicolò Bulega e Alvaro Bautista: la squadra biancazzurragià ildi, una BMW prima con Toprak Razgatlioglu, Chris Gonschor: “Misano? Weekend storico” (Credit foto – BMW)“Senza dubbio è stato un weekend storico grazie alle tre vittorie – le parole di Chris Gonschor, direttore tecnicoBMW, ai microfoniWorld