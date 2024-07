Salerno Codacons | disatro verde pubblico e parcheggio selvaggio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ci risiamo! Come ogni anno dobbiamo intervenire per disastrononché per il parcheddio in tutte le strade della città in doppia e anche in tripla fila laddove possibile La situazione è drammatica, migliaia di alberi non potati, erbacce di ogni specie ovunque e iniziano ad intravedersi sempre più blatte e topi CHE RINGRAZIANO COMMOSSI. L’Avv. Matteo Marchetti Presidente regionale delCampania dichiara “Più volte abbiamo segnalato e denunciato nel corso degli anni anche alla Procura la situazione sul, adesso però il degrado ed il pericolo per i cittadini è cresciuto in maniera esponenziale” Quartiere Carmine nel degrado: Le aiuole non vengono curate e pulite L’amministrazione comunale ogni anno è sollecitata ad intervenire, ma la situazione peggiora di giorno in giorno.