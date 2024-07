Pa dal 1 agosto il Regolamento unico per le infrastrutture e i servizi cloud

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha adottato ilper lee iper la Pa, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale. L’inizio della nuova fase regolatoria, il cd. “regime ordinario”, è fissato per il 1°2024. Cosa definisce ilIlper lee iper la Pa definisce, armonizzandole in unquadro normativo, le misure minime che lecome i data center e idevono rispettare per supportare ipubblici. Il provvedimento descrive come classificare i dati e idigitali, rappresentando, a seconda del livello di importanza e sensibilità delle informazioni, una guida sicura per le Pubbliche Amministrazioni nella individuazione delle soluzionida acquisire.