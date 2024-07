LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si entra nel vivo della corsa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Persiste Sivakov in testa al gruppo. Probabilmente il suo lavoro terminerà nel momento in cui rinforzerà la salita 15.32 Carapaz risu Lazkano ed Healy. 15.31 Gruppo che ora sta guadagnando molto. Il distacco è di 30?. 15.30 Vingegaard supera Evenepoel e si porta a ruota di Pogacar. Gesto di disappunto del belga. 15.30 Il gruppo è ancora tirato da Sivakov che sembra a tutta. Sulla sua ruota c’è Juan Ayuso. 15.29 Il gruppo inizia la salita con 55? di differenza. 15.28 Lazkano ed Healy iniziano la salita di Puy Mary Pas de Peyrol. I due hanno una decina di secondi su Carapaz. 15.27 In questo tratto di falsopiano il gruppo è tornato a guadagnare. Il distacco è ora di 1? 05?. 15.25 Il Puy Mary Pas de Peyrol è una salita lunga 5.