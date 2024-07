L’autonomia differenziata del bollo auto | regione che vai esenzione che trovi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) di Alessio Andreoli Si è parlato molto deldelle regioni anche se adesso l’argomento si è leggermente raffreddato. Il motivo per cui l’argomento è passato dalle prime pagine dei giornali a quelle interne è semplice. Non passa giorno che questo governo non ci stupisca. Una delle ultime trovate è intitolare l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Nonostante, sia Salvini che Lollobrigida si siano un po’ defilati le perle di saggezza non mancano e si va dalla abolizione dell’obbligarietà dei vaccini di Claudio Borghi (noto per la sua preparazione in ambito medico scientifico) alle improbabili lezioni di geografia e storia del ministro della Cultura. Riusciamo addirittura a battere, cosa non semplice, le farneticazioni di quel poveretto ed incolpevole presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden.