La serie TV live-action di Scooby-Doo riceve un importante aggiornamento

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La banda della Mystery Machine potrebbe tornare in televisione in un modo completamente nuovo, con unadi-Doo attualmente in lavorazione per Netflix. Il progetto è stato ideato dai veterani di Riverdale e dell’Arrowverse, la Berlanti Productions, che ha spinto i fan a chiedersi quale nuova versione del franchise potrebbe essere in serbo. Mentre i dettagli sulla nuovadi-Doo sono rimasti inesistenti per gran parte dell’anno scorso, il produttore Greg Berlanti ha appena fornito un nuovo. In una recente intervista con Deadline, Berlanti ha parlato del suo personale legame con il franchise di-Doo e ha anticipato che il lancio dell’episodio pilota dellaè attualmente in lavorazione.