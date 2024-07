Inchiesta Milano-Cortina così Malagò segnalò la nipote dell’ex premier Mario Draghi per un’assunzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A poco più di un mese e mezzo dalla notizia dell’della Procura di, emergono nuovi elementi sulla ipotizzata corruzione nell’ambito dei servizi digitali delle Olimpiadi. Agli atti dell’ci sono intercettazioni che i pm hanno depositato in vista dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame che si è tenuta oggi (10 luglio) e le annotazioni della Guardia di Finanza sulle segnalazioni che l’ad riceveva per le assunzioni. L’ex dirigente della Fondazione2026 Massimiliano Zuco in alcune intercettazioni si è riferito “esplicitamente a verosimili fenomeni corruttivi”, ponendo “l’attenzione su un giro di ‘mazzette’ che coinvolgerebbe quantomeno un dirigente di Deloitte”, la società che aveva preso l’appalto sui servizi digitali, dopo che era stato tolto alla Quibyt, società dell’imprenditore Luca Tomassini, anche lui indagato.