Il Siena Fc ’blinda’ il suo capitano Bianchi resta il riferimento in serie D

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Dopo aver dimostrato grande professionalità, dentro e fuori dal campo, e un forte attaccamento ai colori, la societàFc è lieta di comunicare di aver confermato Tommaso(foto) per la stagione 2024/2025. Da parte di tutto il club un caloroso in bocca al lupo a Tommaso per il prosieguo della sua avventura al". Una nota attesa, quella della Robur: il, già forte di un altro anno di contratto, continuerà a vestire la maglia bianconera. Una conferma che arriva dopo una stagione in cui il centrocampista ha recitato il ruolo di protagonista, dopo aver dovuto ingoiare, con la stessa casacca addosso, in precedenza, bocconi parecchio amari.ha più volte sottolineato di aver abbracciato il progetto con l’intento di riportare il calcio senese nel professionismo e adesso ha davvero la possibilità di riuscirci.