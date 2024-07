Fuori dal campo i momenti più duri | il malore di Sinner ora tutto torna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Non mi sentivo bene già dalla mattina, ho cercato di fare qualcosa con il mio fisioterapista. Non so se sia influenza, ma non mi sentivo bene”. E alla fine, purtroppo, Jannikha dovuto dire addio a Wimbledon, dopo aver perso al quinto set contro Daniil Medvedev. Un match caratterizzato da troppi alti e bassi per l'altoatesino, caduto ai quarti di finale e costretto a un break di 10 minuti per giramenti di testa: "È stata dura e sono uscito dal— il suo racconto in conferenza stampa dopo il match — In realtà non volevo andarmene, ma il fisioterapista mi ha detto che era meglio prendermi un po' di tempo perché mi osservava e non sembravo in forma per giocare. Stavo lottando. Non è stato un momento facile. Ho provato a combattere con quello che avevo oggi.