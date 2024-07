FBM Hudson incontro sindacati-azienda | Tempi stretti serve un tavolo di confronto a Mimit

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Terno d’Isola. Si è svolto nella giornata di mercoledì 10 luglio l’tra Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Rsu ealla presenza dell’amministratore delegato della Fbmin collegamento online per avere dei chiarimenti sulla situazione attuale dello stabilimento di Terno d’Isola. È stato proprio l’amministratore delegato a comunicare che, a fronte di due ipotesi di acquisizione rigettate dal governo, l’è in contatto con altri potenziali acquirenti. Le organizzazioni sindacali hanno ribadito ai verticili come isiano, sollecitandoli a richiedere undial Ministero del Made in Italiy con l’obiettivo di trovare idonee soluzioni in merito al futuro incerto in cui versa l’, che dal canto suo convocherà il Consiglio d’Amministrazione per analizzare la richiesta.