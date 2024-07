Dove mangiare a Numana Gli 8 indirizzi migliori scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 luglio 2024)fa anche parte del Parco Regionale del Conero, una vasta area naturalistica protetta con sentieri percorribili a piedi, a cavallo e in mountain bike. A corollario, bellezze naturali, artistiche e storiche, nonché l’opportunità di praticare sport acquatici e terrestri. Per quello che riguarda il versante enogastronomico, in zona si producono ottimi vini Conero Docg, un olio extravergine di qualità e la cucina attinge sia dal mare che dalla terra regalando ai buongustai sapori unici. Ecco glidi30 Nodi Nei pressi del porticciolo turistico, “nascosto” nello stabilimento balneare Orsa Maggiore, offre l’opportunità dipraticamente sulla spiaggia. La cucina è curata e più che soddisfacente.