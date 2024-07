Dott Antonio Brando | L’ecochirurgia è l’innovazione in ortopedia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) – DOMODOSSOLA (VB) 10/07/2024 –in campo ortopedico ha un nuovo protagonista:. Questa tecnica all’avanguardia, che utilizza l’ecografia per guidare gli interventi chirurgici, è stata aata tra i primi in Europa dal, uno dei pionieri di questa metodologia. Fin dal 2012, ilha iniziato a presentare le sue prime comunicazioni scientifiche su questa tecnica innovativa, applicandola con successo presso strutture di prestigio come la Columbus Clinic Center, l’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano e il Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna. Negli ultimi anni, lo sviluppo della tecnologia e dei dispositivi ecografici ha resouna tecnica ancora più performante.