Dalle 14 ore di lavoro al giorno a una villa di lusso in Thailandia la storia di Araya Curry

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cambiare la tua vita con 1£. È possibile? Generalmente no, ma qualche volta la fortuna sorride quando meno te lo aspetti. È il caso di, 40enne residente a Bury St Edmunds nel Suffolk, che è riuscita a vincere una scommessa da 200.000£. L’importo scommesso? Solo 1£. Eadesso potrà finalmente lasciare la Gran Bretagna per realizzare il suo grande sogno: tornare in. Prima della clamorosa vincita,era impiegata come addetta alle pulizie di un ospizio didove guadagnava il salario minimo disponibile, e come cameriera la sera. Grazie ai soldi ottenuti giocando al Nifty Fifty di Betfred,pianifica con suo marito Andy il ritorno nella sua terra natale, la, dove la cifra della vincita le permetterebbe di vivere agiatamente con la sua famiglia.