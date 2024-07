Così si vive nel casermone Rifiuti parcheggi inagibili infiltrazioni e ascensori ko

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) E se la situazione del parco delle Pianazze lascia a desiderare quella in cui versa l’ampio complesso abitativo delle cosiddette ’Case Nuove delle Pianazze’ assegnate da Arte a partire dal 2012 non è certo migliore. Anzi, se possibile, peggiore. A puntare il dito sulle "pessime condizioni generali di manutenzione" del grande caseggiato è ancora una volta l’interpellanza promossa e portata avanti dal consigliere comunale Pd Andrea Montefiori. "chiusi perchénon funzionanti da tempo, pavimentazione esterna mancante o sconnessa, muri perimetrali ammalorati, panchine inutilizzabili, appartamenti soggetti a importanti" sono solo una parte della situazione di disagio vissuta dagli inquilini, e a far traboccare il vaso – anzi, è il caso di dirlo, il bidone –, è stato l’ennesimo sacchetto della spazzatura che, ancora una volta non debitamente smaltito, ha fatto esplodere nella sera di venerdì 5 luglio scorso una situazione già da tempo incandescente, culminata con la protesta in strada dei residenti.