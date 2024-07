Comprare casa in Italia nel 2024 costa troppo | compravendite diminuite dell’8%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Glini vorrebbero, ma non riescono a farlo a causa dei costi proibitivi e della riduzione del loro potere d’acquisto. Secondo il rapporto dell’ Osservatorio sul mercato immobiliaredi Nomisma, nel giro di un anno e mezzo lesono scese dell’8 per cento, malgrado ben 300mila famigliene sarebbero interessate ad acquistare unacon il mutuo. Il sogno di un’abitazione di proprietà di molti, dunque, si scontra con uno scenario economico ancora fortemente instabile e segnato da tassi di interesse elevati.innelNel suo rapporto Nomisma evidenzia tutte le concrete difficoltà delunainnel. Gli acquirenti, come detto, continuano a subire una svalutazione del loro potere d’acquisto, il che rende impossibile concludere la compravendita degli immobili abitativi.