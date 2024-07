Colpito dal taser dei carabinieri muore dopo un malore

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) AGI - Un uomo è morto la notte scorsaaver accusato una seguito dell'intervento deiche, per calmarlouna lite con i militari, hanno utilizzato il. Il fatto è accaduto a Colle Isarco in Alto Adige e a intervenire sono stati idella compagnia di Vipiteno. La Procura di Bolzano ha aperto un'inchiesta al fine di accertare le cause del decesso. Una pattuglia dei militari dell'Arma era intervenuta presso l'abitazione privata di un uomo che aveva chiamato il numero di emergenza '112' e, in stato di agitazione, segnalava la presenza di persone non meglio precisate al di fuori della sua stanza. I militari giunti sul posto assieme a personale sanitario tentavano di accedere nell'appartamento ma l'uomo, in evidente stato confusionale (secondo l'Arma, presumibilmente all'uso di alcool e stupefacenti), si rifiutava di aprire urlando frasi sconnesse e lanciando il mobilio all'interno della stanza.