Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 10 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’ha annunciato oggi ufficialmente l’acquisto di Josep Martinez. Il portiere si unirà in ritiro alla squadra, così come Mehdi Taremi. Il giocatore è arrivato nel primo pomeriggio a Milano e concluderà le visite mediche venerdì mattina prima degli allenamenti di sabato. Per la difesa rimangono tre i nomi da monitorare: Ricardo Rodriguez, con cui c’è un accordo per un contratto annuale, Mario Hermoso, che chiede tre anni ed è più costoso ed infine Jakub Kiwior.