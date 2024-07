Bimba annegata in piscina nello Spezzino cinque indagati per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 10 luglio 2024)persone sono indagate per la morte di Yasmine Mekkaoui, ladeceduta dopo essere stata trovata esanime il 4 luglio in unapubblica di Sesta Godano, in provincia di La Spezia. La piccola si trovava con il gruppo del centro estivo di Sestri Levante: nonostante i soccorsi e il volo al Gaslini, laè morta il giorno seguente. Glisono il bagnino delladi Sesta Godano e delle quattro educatrici che accompagnavano il gruppo di bambini: per loro l’ipotesi di reato è. I loro nomi sono stati inseriti nel registro deglidalla Procura della Spezia in seguito alle indagini dei carabinieri e all'acquisizione delle immagini di videosorveglianza delladel Centro Fulli. Venerdì 12 luglio verrà eseguita l'autopsia sul corpo della piccola.