Autonomia Differenziata Abbate | ‘A favore di un referendum abrogativo della Legge causa di una inevitabile frammentazione del Paese’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minuti”Nell’ultima seduta di Consiglio Regionale ho votato adell’approvazioneproposta di delibera per la richiesta disull’”. A comunicarlo in una nota il consigliere regionale Luigi. “Ritengo, infatti, che l’sia un progetto scellerato non perché contro il Sud, ma poiché frammenta le grandi politiche pubbliche nazionali indebolendo la loro capacità di costruire un Paese migliore, perché lega i diritti del cittadino ai luoghi dove essi vivono, perché esclude il Parlamento dalle scelte più importanti, oggi, e in futuro. L’ufficio parlamentare di Bilancio ha ribadito quello che sapevamo da sempre e cioè ‘che in un Paese già gravemente diviso i LEP non sono una presa in giro, richiedono risorse aggiuntive perché in ritardo e questo presuppone o uno spostamento di risorse da chi sta meglio a chi sta peggio (politicamente impraticabile), o uno sviluppo sostenuto (che non c’è e probabilmente non ci sarà), oppure un aumento delle tasse’.