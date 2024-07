Aggredisce una ragazza di 16 anni nel parcheggio del supermercato | arrestato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Unadi soli sediciè stata picchiata da un suo coetaneo dentro a un: il diciannovenne è statoLa violenza è da sempre un male da estirpare. Una conseguenza di rabbia e cattiveria che in una società di secolo in secolo sempre più civilizzata non dovrebbe essere concepito come mezzo. Questo discorso è un riferimento ovviamente a ogni sua forma, con alcune in particolar modo. Tra queste, una parentesi a parte la merita quella sulle donne. Una delle più disgustose e inaccettabili e che si configura sotto molteplici forme, da quella sessuale a quella solo fisica. In questo senso, purtroppo, non sembrano arrivare novità rassicuranti.picchiata in un(Pixabay) – Notizie.comTroppo spesso – considerando che per spesso si intende anche un solo caso – emergono notizie su eventi drammatici che chiamano in causa da una parte il genere femminile, dall’altra, per l’appunto, l’uso della violenza.