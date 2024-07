Adozioni appello a Meloni | Nostro figlio ancora in Cina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Siamo in attesa di partire per lada 4 anni e mezzo, dove ci aspetta ilSimone, un bellissimo bambino di 12 anni che da tempo ci chiama mamma e papà". Inizia così la lettera di Monica Maffei e Francesco Zangrillo, la coppia di genitori adottivi di Cavriglia che rivolge undirettamente alla premier, alla vigilia del suo prossimo viaggio istituzionale in. "Simone non ci ha mai conosciuto direttamente, ma solo attraverso dei video a cui lui ha risposto - racconta Francesco - ci hanno inviato anche dei filmati nei quali vedendoci ci chiamava appunto mamma e papà". I video, inviati con una certa frequenza non hanno però più avuto risposta da più di due anni. "Da 937 giorni non abbiamo notizie di lui, come del resto anche le altre coppie dei loro bimbi.