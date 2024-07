Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024)9 LUGLIOORE 17.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1-NAPOLI, DOVE E STATO RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, TRAFFICO REGOLARE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRAFIUMICINIO E ARDEATIANA, MENTRE IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER TOR CERVARA TRAFFICO INCOLONANTO PER INCIDENTE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, RIPRISTINATO IL REGOLARE SERVIZIO SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA-FIRENZE, IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN GUASTO ALL’ALTEZZA DI CAPENA, I CONVOGLI HANNO REGISTRATO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.