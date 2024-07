Toh che caso | Elly Schelin e tutto lo studio scordano la scrittrice che vuole gli ebrei morti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) "Io posso mettere la mano sul fuoco che nel Pd non troveranno nessun razzista e omofobo":Schlein lo ha detto nellodi Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7. Predicando bene per il suo partito, però, la segretaria del Pd si è dimenticata di menzionare ildellaCecilia Parodi, che in un video sui social ha detto di odiare tutti gli: "Odio tutti gli israeliani, dal primo all'ultimo, odio tutti quelli che li difendono. Vi odio perché mi avete rovinato la vita, la fiducia, la speranza. Spero di vederli tutti appesi per i piedi!". Un segno di disapprovazione dai dem, e dalla segretaria in primis, era atteso dal momento che la Parodi è stata ospitata dai giovani del Pd a un convegno dello scorso febbraio.