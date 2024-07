Sorpresa | c' è troppo denaro in cassa Carrefour punisce oltre 20 dipendenti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 luglio 2024) Un’ora di trattenuta dallo stipendio. Fa discutere la decisione di, uno dei principali giganti della grande distribuzione, al centro di un polverone tra sindacati e lavoratori. Più di una ventina di cassiere nel torinese sono state sanzionate con trattenute dallo stipendio per aver accumulato troppi soldi in. Sì, proprio così. La situazione ha generato proteste e polemiche, con accuse di ingiustizia a misure disciplinari inique. Sindacato in rivolta La decisione della multinazionale francese di sanzionare le cassiere ha innescato una forte reazione da parte del sindacato Uiltucs Torino. Luca Sanna, segretario del sindacato, ha espresso chiaramente sul Corriere della Sera la sua disapprovazione: «Ci troviamo nella situazione paradossale di un'azienda che contesta non eventuali ammanchi, come sarebbe giusto e corretto, ma l'eccesso di soldi in».