Soccorsa una ragazza che barcollava per strada | Derubata picchiata e violentata da uno sconosciuto

(Di martedì 9 luglio 2024) Continuano a susseguirsi, quasi a cadenza giornaliera, i casi di abusi e violenze sessuali. Solo ieri c’è stata la notizia del cameriere 30enne che ha violentato una 16enne, sua vicina di casa a Ponza, mentre oggi l’ennesima storia di stupro arriva da Bergamo. La vittima è una22enne italiana di origini africane, ritrovata in stato confusionale nella notte tra domenica 7e lunedì 8 luglio vicino al passaggio a livello di Boccaleone a Bergamo dagli agenti della Squadra Volante della Questura. Lapresentava inequivocabili segni di violenza, come il volto tumefatto e graffi sulle gambe. Ha raccontato di essere stata circuita,da uno dei due uomini che aveva conosciuto quella sera. La violenza si sarebbe consumata in una baracca di lamiere vicino alla ferrovia, ma i due presunti aggressori erano già spariti al momento dell’arrivo degli agenti.