Se la Francia voleva stupire il mondo con effetti speciali ebbene | c’è riuscita

(Di martedì 9 luglio 2024) Più di un commentatore d’Oltralpe, ieri mattina ha preso giusto il tempo per verificare i risultati del secondo scrutinio.Così, in quella che al tempo di Cesare era la Gallia, subito è stato reso noto ufficialmente e senza indugio il responso delle urne corredandolo da un “c’est bizarre’. Fatti i normali distinguo, anche chi, altrove, ha preso atto dell’ accaduto, non si sarà allontanato molto dal pensiero del minuscolo Asterix del fumetto omonimo nel declinare “sono pazzi questi galli”. Riferendosi con ciò ai discendenti di D’Anton, Robespierre e loro coevi più facilmente irascibili, Resta infatti particolarmente difficile interpretare il sovvertimento in soli otto giorni di un risultato elettorale che non trovava equivalenti nei trascorsi democratici di quel paese.