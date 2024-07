Sant’Agnello pronto il progetto per l’antica strada di via Lepantine

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo i lavori di riqualificazione e rifacimento del mantole effettuati su via, nella frazione collinare di, èilper gli interventi di recupero e ricostruzione del tracciato dirurale della zona, finalizzato alla richiesta di finanziamento. Ilriguarda l’intera traversache unisce i due tratti della via, la prima a est a confine con Piano di Sorrento e la seconda a ovest lato, per una lunghezza di circa 400 metri e larghezza variabile, ad oggi quasi scomparsa in alcuni tratti, per l’incuria, il tempo e gli smottamenti verificati lungo il percorso. “Si tratta di unfermo da anni, tra varie vicissitudini, che abbiamo finalmente rimodulato, definito e candidato per l’intercettazione dei fondi – dichiara il Sindaco Antonino Coppola – Il lungo e articolato confronto con i residenti della zona interessata ha portato a un punto di svolta.